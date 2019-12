Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R8500 Nighthawk is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De R8500 is vooral groot, heel groot. De vergelijking met een stoeptegel is snel gemaakt. Het stroomverbruik is daarnaast ook bizar hoog voor een router. De prestaties zijn gelukkig wel uitstekend. Opvallend is met name de aanwezigheid van twee extra netwerkaansluitingen, die samengevoegd kunnen worden voor meer bandbreedte. Om dit te kunnen gebruiken, moeten de producten die je verder wilt gebruiken in je netwerk, dit ook ondersteunen en ze moeten goed geconfigureerd zijn.