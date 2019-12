Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear WNDR3700 (V3) is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WNDR3700 (V3) is inmiddels de derde versie van deze populaire router, die voor weinig geld te koop is. Het is geen 802.11ac-router, maar dat is gezien het ontbreken van clients vooralsnog geen enorm probleem. Kan op meerdere manieren geplaatst worden dankzij de verwijderbare standaard.