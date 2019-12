Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear WNDR4300 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WNDR4300 van Netgear is een veelzijdig te positioneren 802.11n-router. Netgear heeft de webinterface recent een facelift gegeven, maar het is nog altijd niet eenvoudig om alles snel te vinden. De Genie-software of –app die optioneel gedownload kan worden werkt een stuk fijner.