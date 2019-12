Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear WNDR4500 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WNDR4500 is het Netgear-topmodel van enkele jaren geleden. Een probleem is wel dat je hem alleen maar neer kunt zetten, aangezien de voet onderdeel uitmaakt van de behuizing. De Genie-app werkt erg fijn voor het instellen en beheren, dit in tegenstelling tot de trage en onoverzichtelijke webinterface.