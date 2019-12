Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear WNR2200 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WNR2200 is al wat ouder, heeft 100Mbit-poorten en ondersteunt alleen de 2,4 GHz-band. Er is ook voorzien in een usb-aansluiting, waarop een extern opslagmedium of een printer aangesloten kan worden. Een aardige extra voor een router op dit prijspunt. De Genie-software en -app maken het beheren van deze router erg eenvoudig. We kochten deze Netgear eind oktober 2014 voor 46 euro bij webwinkel Maxict.