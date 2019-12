Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Razer Portal is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Portal van gamingmerk Razer kochten we begin augustus 2018 voor 169 euro bij Alternate. Hij was ook te koop bij o.a. Bol en MyCom. Het is de eerste router die Razer op de Nederlandse markt brengt. De router ziet er mooi uit en heeft ondersteuning voor mesh. Zo kun je hem via de app koppelen met andere los aan te schaffen Razer Portals, waarmee je het bereik van je wifi-netwerk vergroot. Je kunt de Portal zowel via een app als via een internetbrowser instellen. We hadden hoge verwachtingen van de Portal, jammer genoeg blijken de prestaties niet uitzonderlijk (maar zeker niet slecht).