Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom Greyhound is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De meest recente software-update is uitgekomen in juni 2016. Daarom vragen we ons sterk af of het apparaat kwetsbaar is voor het grote wifi-lek (Krack) uit 2017. Het is jammer dat de fabrikant weinig aandacht lijkt te hebben voor deze router. Want het is een zeer uitgebreid apparaat met onderdelen die je eigenlijk zelden ziet op een router. Denk dan aan de geheugenkaartaansluiting en de audio-aansluitingen. De Greyhound draait op een aangepaste versie van OpenWRT en dat biedt gigantisch veel mogelijkheden, die waarschijnlijk met name de liefhebbers zullen aanspreken. Fanatieke hobbyisten die elk facet van hun router willen finetunen. We kochten de Greyhound op 14 juni 2016 voor maar liefst 299 euro bij Coolblue.