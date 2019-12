Sitecom WLR-2100

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link TL-WDR3600 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Dit product lijkt totaal geen ondersteuning te krijgen van de fabrikant, op de productpagina is al zeker 4 jaar geen nieuwe software te vinden. De kans is dan ook groot dat de router kwetsbaar is voor beveiligingsproblemen zoals het wifi-lek uit 2017 (Krack). Mocht je de router nog in bezit hebben zorg dan voor een andere. De WLR-2100 is een instappertje van Sitecom, nog in de oude beige kleurstelling van het bedrijf. Hier is na de lancering nooit een update voor uitgekomen. Van de 95 Mbps die je maximaal kunt behalen via de 100 Mbit-poorten, blijft er maar ongeveer de helft over. Dat maakt deze router alleen interessant als je hem als extra access point in wilt zetten.