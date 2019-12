Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom WLR-4004 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WLR-4004 is een N300 instapper van Sitecom, maar wel in de vormgeving van de topmodellen die in 2013 zijn uitgebracht. Hij presteert redelijk goed, is zuinig en kost echt weinig voor een router. Er is onder andere bezuinigd op de USB-aansluiting, want die is niet aanwezig. Dit model wordt ook door internetprovider Caiway aan haar abonnees verkocht en ondersteund. Let op! Op de officiële productpagina zijn geen downloads beschikbaar, zoals nieuwe software met oplossingen voor beveiligingsproblemen. Daarom vragen we ons af of deze router kwetsbaar is voor een groot wifi-lek, dat bekend werd in 2017.