Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom WLR-4100 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WLR-4100 van Sitecom is een 802.11n-model dat op het gebied van draadloze verbindingen alleen op 2,4 GHz verbindingen op kan zetten. Het is dus een single-band-model. Hij beschikt over Sitecom Cloud Security, waarmee de gebruiker online wordt beschermd tegen virussen en phishing. Een USB-aansluiting zit er niet op. Deze router is door provider Caiway verkocht aan haar abonnees, maar zit tegenwoordig niet meer in het assortiment. Let op! Ben je nog in het bezit van de WLR-4100? Wees er dan van bewust dat de laatste firmwareupdate met nieuwe functies en beveiligingsoplossingen uit januari 2016 komt. Omdat er een groot wifi-lek in 2017 is ontdekt vragen we ons af deze router hier kwetsbaar voor is.