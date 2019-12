Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom WLR-5100 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WLR-5100 is een mid-range 802.11n-router die zowel 2,4 als 5 GHz ondersteunt. De prestaties spreken niet echt tot de verbeelding. Standaard is de WAN-LAN-snelheid erg laag, waardoor hij niet echt geschikt is voor hele snelle (glasvezel-)abonnementen. In de interface kun je er overigens voor kiezen om de NAT hardwarematig uit te voeren, waardoor deze snelheid omhooggaat. Update 1 febuari 2018: De WLR-5100 is niet meer verkrijgbaar. Mocht je hem nog thuis hebben staan dan is het goed om te weten dat de software sinds februari 2015 geen update meer heeft gehad. Omdat er een groot WPA2-lek (wifi-lek) in 2017 is ontdekt vragen we ons af deze router hier kwetsbaar voor is.