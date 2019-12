Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom WLR-6100 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Sinds januari 2016 is er geen enkele update uitgebracht. Terwijl er in 2017 een groot wifi-lek is ontdekt, daarom vragen we ons af deze router hier kwetsbaar voor is. De WLR-6100 is een voormalig topmodel (802.11n, dual-band). Standaard is de WAN-LAN-snelheid aan de lage kant, waardoor hij niet echt geschikt is voor hele snelle (glasvezel-)abonnementen. In de interface kun je er overigens voor kiezen om de NAT hardwarematig uit te voeren, waardoor deze snelheid omhooggaat. Sitecom heeft inmiddels een app waarmee je de routers kunt beheren, MyWifi. Die is erg gebruiksvriendelijk en vrij uitgebreid.