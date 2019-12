Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom WLR-7100 is gemeten met een eerder gebruikte testmethodedie onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WLR-7100 lijkt als twee druppels water op de WLR-8100, maar dan met net wat minder mogelijkheden en een lagere maximumsnelheid op de 5 GHz-band. Het is dan ook een goedkoper model. Hij is dankzij de meegeleverde standaard staand, liggend en aan de muur te plaatsen. Relatief zuinig, en levert bovendien prima prestaties. Let op! Mocht je deze router nog thuis hebben staan dan is het goed om te weten dat de router sinds januari 2016 geen update meer heeft gehad. Omdat er een groot beveiligingslek in 2017 is ontdekt, vragen we ons af deze router hier kwetsbaar voor is.