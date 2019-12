Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom WLR-8100 is gemeten met een eerder gebruikte testmethodedie onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WLR-8100 was eind 2013 het nieuwste topmodel van Sitecom. Bovendien is het de eerste AC-router van Sitecom, het gaat om een AC1750-model dat een behoorlijke snelheid zou moeten halen. De volledig witte uitvoering waarvoor Sitecom heeft gekozen maakt dat hij er vrij klinisch uitziet. Hij is zeer flexibel te positioneren, zowel liggend, staand als aan de muur. Sitecom Cloud Security beschermt de gebruiker tijdens het surfen. De interface is nog altijd vrij sober. Hij beschikt over een USB 3.0-aansluiting, die het in onze test jammer genoeg niet beter doet dan een USB 2.0-aansluiting. Op 1 februari 2017 werd de meest recente firmware uitgebracht (versienummer 2.7) en deze lost een probleem op welke willekeurig de internetverbinding verbrak.