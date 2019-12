Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom WLR-8200 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Deze Sitecom heeft sinds maart 2016 geen update meer gehad. Daarom vragen we ons sterk af of dat model nog veilig is. In 2017 is er namelijk een groot wifi-lek gevonden (bekend onder de naam 'Krack'). Des te vervelender dat dit apparaat nog sporadisch wordt verkocht, door o.a. Bol Plaza. De Sitecom WLR-8200 is een compacte router die zowel liggend als staand kan worden neergezet of aan de muur bevestigd kan worden (het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd). Het apparaat is geheel uitgevoerd in wit en uitgerust met 6 interne antennes. Aan de voorkant bevinden zich 2 usb-aansluitingen, handig om usb-apparaten te kunnen plaatsen. De prestaties zijn rekening houdend met het lage stroomverbruik redelijk. We kochten de Sitecom WLR-8200 op 14 juni 2017 voor 99 euro bij Bol.com.