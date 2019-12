Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom WLR-9000 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Sitecom WLR-9000 is een full-size router die rechtop kan staan of aan de muur bevestigd kan worden (muurbevestigingsmateriaal wordt meegeleverd). Het design heeft wat weg van Sitecoms toprouter, de Greyhound. De WLR-9000 is voorzien van een 1 GHz dual-core processor, 16 MB Flash geheugen en 128 MB DDR3 RAM. Het apparaat is uitgerust met vier externe antennes. De verpakking claimt de 'fastest wifi ever'. De prestaties zijn echter niet meer dan redelijk, zijn grote broer (WLR-9500) doet het wat dat betreft beter. We kochten de Sitecom WLR-9000 op 14 juni 2017 voor 109 euro bij Bol.com.