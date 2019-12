Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Sitecom WLR-9500 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WLR-9500 is een full-size router die rechtop kan staan, of aan de muur bevestigd kan worden (het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd). Het design heeft wat weg van Sitecoms toprouter, de Greyhound. De WLR-9500 is voorzien van een dual-core processor, 16 MB Flash geheugen en 128 MB DDR3 RAM, en ondersteunt MU-MIMO. Het apparaat is uitgerust met vier externe antennes en de WAN + LAN-poorten van kunststof. De router presteert uitstekend, terwijl het stroomverbruik niet al te hoog is. De verpakking noemt de extra wireless n-antenne, en de prestaties via de 802.11n-standaard zijn inderdaad goed. We kochten de Sitecom WLR-9500 half juni 2017 voor 149 euro bij Bol.com.