Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Synology MR2200ac is een mesh-router die enkel als losse unit wordt verkocht, waar andere merken ook pakketten aanbieden met 2 of 3 systemen. Via mesh breidt je je netwerk draadloos uit met andere Synology MR2200ac's of andere Synology routers. Zeker voor een mesh-systeem heeft deze router een uitzonderlijk uitgebreid instellingenmenu dat sprekend lijkt op die van de Synology NAS-apparaten. Dat maakt het instellen eenvoudiger, omdat ingewikkelde routeronderwerpen als aparte 'app' worden aangeboden. Maar het is ook moeilijker omdat de netwerkmogelijkheden ondergebracht zijn in een eigen 'app'. En onze ervaring is dat je hierdoor wat meer moet klikken dan bij veel andere routers. Hij beschikt maar over 1 lan-aansluiting, waar 4 de standaard is. Maar dat is enkel een probleem als je meer dan 1 apparaat via een fysieke netwerkkabel wilt aansluiten. De prestaties van de MR2200ac zijn over het algemeen redelijk. De Synology MR2200ac hebben we eind april 2019 gekocht bij Alternate voor net geen 144 euro.