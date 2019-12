Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Synology RT1900ac is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De RT1900ac is de 1e router van NAS-fabrikant Synology (een NAS is een netwerkapparaat voor opslag). Het instellingenmenu lijkt sprekend op die van de Synology NAS-apparaten. Dat maakt het instellen eenvoudiger, omdat ingewikkelde routeronderwerpen als aparte 'app' worden aangeboden. Maar het is ook moeilijker omdat de netwerkmogelijkheden ondergebracht zijn in een eigen 'app'. En onze ervaring is dat je hierdoor wat meer moet klikken dan bij veel andere routers. De snelheid van de WAN-LAN-poort (voor de koppeling met je modem van je provider), die snelheid ligt bijna de helft lager dan gebruikelijk voor een aansluiting van 1000 Mbit/s. We kochten de Synology op 6 november 2015 voor 189 euro bij webshop KommaGo.