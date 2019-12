Synology RT2600ac

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van deze Synology is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Het instellen van de RT2600ac werkt eenvoudig, omdat ingewikkelde routeronderwerpen als aparte 'app' worden aangeboden. Maar het is ook moeilijk omdat de netwerkmogelijkheden in een eigen 'app' staan, waardoor je meer moet klikken. De verpakking claimt 'up to 3x faster wifi', dat vinden we overdreven, maar de prestaties zijn uitstekend. We kochten de RT2600ac op 15 juni 2017 voor 249 euro bij Azerty. Heb jij deze Synology thuis staan? Ben je er blij met de prestaties en mogelijkheden? Of juist niet? Help medegebruikers en deel jouw ervaringen via een review.