Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Huawei HG659 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Technicolor TC7210 wordt door Ziggo bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde dual-band 802.11ac-router in de AC1600-klasse die het qua prestaties redelijk doet. Het apparaat heeft een opvallend hoog stroomverbruik voor een modem (minimaal 15W), ook vergeleken met andere modems die 802.11ac ondersteunen valt dit op. Op het gebied van de instellingsmogelijkheden is het over het algemeen wel goed voor elkaar. In 2019 laten een aantal gebruikers via een review hieronder weten dat deze Technicolor nog altijd niet voldoet. Wat zijn jouw ervaringen met dit Ziggo-modem?