Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Technicolor TG789bvn is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Technicolor wordt door Tele2 bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde single-band router. De resultaten zijn redelijk, niet enorm goed. Van de in april geteste apparaten is dit degene met de laagste score.