TP-LINK Archer A5 (Ver. 4.0)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze TP-Link is een budgetrouter en er is bespaard op de netwerkpoorten, want die zijn slechts 100 Mbit/s waar de standaard 1000 Mbit/s is. Dit heeft invloed op de prestaties, want hierdoor kan de router niet volledig gebruik maken van zijn snelle wifi 5-standaard. Deze wordt belemmerd door de beperkte bandbreedte van 100 Mbit/s. De TP-Link Archer A5 (versie 4) hebben we eind april 2019 voor €41,99 aangeschaft bij Coolblue.