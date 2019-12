TP-LINK Archer A7 (Ver. 5.0)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze TP-Link beschikt over 4 netwerkpoorten met een maximale doorvoersnelheid van 1000 Mbit/s. Opmerkelijk is dat de poorten omgekeerd zitten (met het lipje naar boven). Dat is iets wat we nog niet eerder hebben gezien, maar het heeft tijdens het testen niet gezorgd voor aansluitproblemen. Qua prestaties zijn we over het algemeen positief. Wanneer je de Archer A7 update naar de laatste firmwareversie dan heeft deze ook ondersteuning voor mesh (wat TP-Link OneMesh noemt). De TP-Link Archer A7 (versie 5) hebben we 23 april 2019 gekocht bij Wehkamp voor €89,99.