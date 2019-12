TP-Link Archer AX6000 (Ver. 1.0)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De TP-Link Archer AX6000 heeft een stevige prijs en is een wifi 6 router, waarvan er nog niet zoveel op de markt zijn. Wifi 6 belooft onder andere een constantere hogere snelheid, maar dat heeft alleen effect als je apparaat (bijvoorbeeld je iPhone) het ook heeft. Zeker het vermelden waard zijn de 8 snelle netwerkpoorten. Ze zijn 2,5x zo snel als de poorten die we gewoonlijk op routers zien. Wij hebben de Archer AX6000 op 25 september 2019 gekocht bij Paradigit voor 319 euro. Ben je benieuwd hoe snel deze router door onze test is gekomen? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.