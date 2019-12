Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C1200 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De C1200 is een full-size tafelmodel router die we op 14 juni 2017 voor 60 euro hebben gekocht bij bol.com. De C1200 kan ook aan de muur te bevestigd worden. De webinterface is gebruiksvriendelijk en heeft ondersteuning voor de Nederlandse taal. De prestaties van de C1200 zijn goed, vooral als je het lage stroomverbruik ziet. De router is behoorlijk snel, maar 'blazing fast' zoals op de verpakking staat is misschien wat overdreven. Dit model wordt ook door provider Caiway aan haar abonnees verkocht en ondersteund. Op 29 januari 2018 is er een nieuwe firmware uitgebracht (Archer C1200(EU)_V1_180124). Installeer deze firmware om wifi-problemen op te lossen die veroorzaakt worden door Android-apparaten.