TP-LINK Archer C2

De snelheid van de TP-Link TL-WDR3600 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Archer C2 van TP-LINK is een van de goedkoopste 802.11ac-routers van het moment, met vrij goede prestaties. Hou er wel rekening mee dat er op 5 GHz gebruik wordt gemaakt van slechts een antenne-aansluiting. Dat zorgt op 802.11n voor vrij lage scores op die frequentie. TP-Link is op dit moment bezig met het uitrollen van een app, maar deze router wordt nog niet ondersteund. We kochten de Archer C2 op 27 augustus 2014 voor 54 euro bij webwinkel Bobshop, dat halverwege 2016 failliet ging.