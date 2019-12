Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C2 V3 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Op 7 augustus 2018 hebben we de TP-Link Archer C2 V3 gekocht bij Azerty voor net geen 43 euro. Een goede prijs voor de gemeten prestaties. De C2 v3 is breed verkrijgbaar, we zagen de router ook liggen bij o.a. MediaMarkt, MyCom, Alternate en Informatique. Zoals veel routers heeft de V3 vaste antennes en 4 netwerkpoorten, maar usb ontbreekt geheel. De Archer C2 heeft geen uitsparingen om hem makkelijk aan de muur te bevestigen.