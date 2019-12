Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De TP-Link Archer C20 V4 hebben we 26 april 2018 gekocht voor 33,96 euro bij Duitse webshop Amazon.de, waar we gewoon met iDeal hebben betaald. De C20 V4 is een betaalbare en sober uitgeruste router. Aan de achterzijde prijken drie grijze, vaste antennes die het draadloze gedeelte voor hun rekening nemen. De netwerkpoorten leveren slechts 100 Mbit/s, waar het tienvoudige de standaard is. De laatste firmwareversie is relatief recent (augustus 2017) en toen is er een access point-mogelijkheid toegevoegd. Hiervoor is dit apparaat vanwege zijn prijs interessant. Maar de snelheidsmetingen tonen niet meer dan een redelijk gemiddelde.