Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C2300 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Begin november 2017 hebben we de Archer C2300 voor 149 euro aangeschaft bij KommaGo. Het design van de C2300 is dat van een klassieke router. Hij kan zowel plat neergezet als aan de muur bevestigd worden en heeft 5 gigabit-poorten, zowel een usb 2.0 als 3.0 aansluiting en een fysieke knop voor het in- en uitschakelen van de wifi. De handleiding is niet in het Nederlands verkrijgbaar, maar de behoorlijk uitgebreide snelstartgids wel. Laat je niet afleiden door de hoeveelheid claims op de verpakking. Een kleine selectie: 'Best for simultaneous 4K streaming and gaming', 'Dual-Core CPU' en '3x faster connections'. Het is zeker een snelle router, maar niet uitzonderlijk snel zoals je uit de claims zou kunnen opmaken.