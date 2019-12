Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C2600 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De C2600 is de eerste MU-MIMO-router die wat betreft MU-MIMO geen steken laat vallen, door MU-MIMO-ondersteuning kunnen apparaten op hetzelfde moment met elkaar praten. Althans, zodra er apparaten zijn die die deze techniek ondersteunen. En die zijn op dit moment (eind 2015) zeer dun gezaaid. Maar goed, verder is dit een uitstekende router en heeft TP-LINK de firmware voorzien van een heuse make-over. We kochten de Archer C2600 begin november 2015 voor 199 euro bij Paradigit.