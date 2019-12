Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C3150 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let goed op welke versie je aanschaft van dit model. De V2 heeft recente software beschikbaar, maar de V1 heeft sinds juli 2016 geen update meer gehad. Daarom vragen we ons sterk af of dat model nog veilig is. In 2017 is er namelijk een groot wifi-lek gevonden (bekend onder de naam 'Krack'). De C3150 lijkt qua uiterlijk veel op de eerder uitgebrachte AC2600, maar hij is net weer een tikje sneller. De prestaties zijn in de regel goed en ook dit model maakt gebruik van de webinterface nieuwe stijl. We kochten de Acher C3150 op 13 september 2016 voor 249 euro bij Alternate.