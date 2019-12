Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C3200 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De C3200 heeft sinds juli 2016 geen update meer gehad. Daarom vragen we ons sterk af of dat model nog veilig is. In 2017 is er namelijk een groot wifi-lek gevonden (bekend onder de naam 'Krack'). Des te vervelender dat dit apparaat nog volop wordt verkocht door o.a. Coolblue, MyCom en Paradigit. De C3200 is een tri-band router, dus met drie wifi-netwerken. Aangesloten apparaten worden automatisch verdeelt over de drie netwerken. Hij heeft uitstekende prestaties en het instellingenscherm is vernieuwd. De mooie prestaties wegen echter niet op tegen de mogelijke beveiligingsproblemen.