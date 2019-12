Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C5 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De Archer C5 V1.2 en V2 zijn niet meer verkrijgbaar, maar hebben geen update meer gehad sinds 2015. Daarom vragen we ons sterk af of dit type kwetsbaar is voor het grote wifi-lek uit 2017 (Krack). De Archer C5 is een mid-range 802.11ac-router, die prima prestaties neerzet op vrijwel alle vlakken. TP-Link heeft het verder vooral goed voor elkaar op het gebied van de ondersteuning tijdens installatie, in de webinterface en in de handleiding. De webinterface, die niet in het Nederlands beschikbaar is, bevat in het Engels nog wel wat fouten. De nieuwe Tether-app waarmee je onder andere de Archer C5 kunt beheren, is niet bijster uitgebreid, maar je kunt hier bijvoorbeeld wel het Wi-Fi-wachtwoord aanpassen.