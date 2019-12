Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C5 V2 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De Archer C5 V1.2 en V2 zijn niet meer verkrijgbaar, maar hebben geen update meer gehad sinds 2015. Daarom vragen we ons sterk af of dit type kwetsbaar is voor het grote wifi-lek uit 2017 (Krack). De Archer C5 V2 is de tweede versie van een al wat ouder model. Het oudere model hebben we ongeveer 2 jaar geleden getest en hij kwam behoorlijk goed uit de verf. De tweede versie is inmiddels ook voorzien van de nieuwe interface van TP-Link, die een stuk gelikter is dan de oude. De prestaties op 2,4 GHz zijn redelijk en op 5 GHz doet hij het verhoudingsgewijs iets beter.