Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C50 V3 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Archer C50 V3 is een budgetrouter in hart en nieren. We kochten hem op 28 september 2017 voor slechts 38 euro bij Wehkamp. De C50 V3 ligt voor een soortgelijke prijs bij o.a. Whinkel, en Paradigit. De router heeft een wit-grijs design en de poorten zijn maar 100 mbit, waar 1000 mbit normaal is. De prijs is opmerkelijk laag en toch heeft de router 802.11ac, die wel minder hoge prestaties levert dan aanzienlijk duurdere modellen. Wanneer je de router hebt geregistreerd bij TP-Link dan kun je dit ongedaan maken door direct contact op te nemen, maar niet alle gegevens worden gewist. De veiligheidseisen van de wachtwoorden mogen omhoog, zo kun je voor toegang tot de router een wachtwoord instellen van slechts 1 teken.