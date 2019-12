Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C5400 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De C5400 is 28 september 2017 aangeschaft bij Coolblue voor 249 euro. Het is een opvallende verschijning met zijn stoeptegelvorm en maar liefst 8 uitklapbare externe antennes, een echte 'monsterrouters'. De webinterface (instellingenmenu) is snel en uit te proberen op de site van TP-Link. De jaarlijkse energiekosten komen uit boven de 26 euro, wat hoog is voor een router, iets om rekening mee te houden. Hier krijg je wel een hoge snelheid voor terug, ten minste op de 5GHz-band maten we gemiddeld 559 mbit/s. Op de 2,4 GHz-band scoort de router goed, maar er is slechts keuze uit 6 verschillende kanalen op die band, waar 13 de standaard is. Het is aangeraden de laatste firmware te installeren ivm een fout waardoor de wifinetwerknaam (SSID) na verloop van enkele dagen verdween, volg hiervoor de link onder het kopje Firmware.