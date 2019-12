TP-LINK Archer C6 (Ver. 2.0)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Hoewel deze TP-Link een betaalbare router is krijg je toch de beschikking over de snellere 1000 Mbit/s-poorten, terwijl sommige goedkopere routers slechts voorzien zijn van de tragere variant. De snellere poorten brengen een groot voordeel, de wifi-snelheid wordt dan in ieder geval daar niet door beperkt. De prestaties zijn dan ook in orde. Wanneer je de Archer C6 update naar de laatste firmwareversie dan heeft deze ook ondersteuning voor mesh (wat TP-Link OneMesh noemt). De TP-Link Archer C6 (versie 2) hebben we eind april 2019 gekocht bij Coolblue voor €54,99.