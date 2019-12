Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C7 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! In mei 2015 kwam de laatste softwareupdate uit voor Versie 1 van deze router. Omdat er een groot wifi-lek in 2017 is ontdekt, vragen we ons af deze router kwetsbaar is. Deze TP-Link Archer C7 is in oktober 2019 nog steeds volop verkrijgbaar in de winkels. Daarom is het kwalijk dat er geen update is uitgebracht. Het is de eerste 802.11ac-router van TP-Link, maar wel meteen een model met een hoge theoretische doorvoersnelheid op 5 GHz van 1300 Mbps. Maar dit weegt niet op tegen de mogelijke beveiligingsproblemen. Wat zijn jouw ervaringen met de Archer C7? Deel het via een review die hieronder wordt geplaatst.