Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C8 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De meest recente software van de Archer C8 V1 komt uit mei 2016. Daarom vragen we ons sterk af of dit apparaat kwetsbaar is voor het grote wifi-lek uit 2017 (Krack). Qua uiterlijk lijkt deze TP-Link Archer C8 als twee druppels water op de Archer C9. Op papier is hij iets langzamer, en dat is her en der zichtbaar. TP-Link heeft de webinterface een welkome upgrade gegeven. Die ziet er nu een stuk frisser uit. TP-Link blinkt verder nog altijd uit als het gaat om hulp tijdens het instellen van de router, onder andere vanwege de uitstekende helpteksten. Het is wel jammer dat die teksten enkel engelstalig zijn.