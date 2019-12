Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Archer C9 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De meest recente software van de Archer C9 V1 komt uit mei 2016. Daarom vragen we ons sterk af of dit apparaat kwetsbaar is voor het grote wifi-lek uit 2017 (Krack). De TP-Link Archer C9 is grotendeels hetzelfde beestje als de Archer C8, maar dan net iets sneller op enkele punten. Ook hier geldt weer de uitstekende hulp die wordt geboden, wel jammer dat dit allemaal engelstalig is. Je beheert de C9 via een smartphone-app. Maar die heeft niet bijster veel om het lijf.