TP-Link Deco M4 Single Pack (Ver. 1.0)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De TP-Link Deco M4 is een mesh-router die zowel als 1-, 2- en 3 pack verkrijgbaar is. Wij hebben de losse unit getest. Dat de Deco M4 onderdeel van een mesh/multiroom wifi-systeem is zie je direct aan het design, dat goed in een huiskamer past. Hij biedt wel wat minder netwerkaansluitingen, je moet het doen met twee snelle netwerkpoorten. De M4 heeft opvallend genoeg ondersteuning voor IFTTT waarmee je automatische acties kunt instellen en Amazon Alexa, voor aansturing via je stem. Wij hebben de Deco M4 eind september 2019 gekocht bij Bol.com voor 70 euro. De M4 moet het hebben van zijn prijs-prestatieverhouding. Ben je benieuwd of hij daarin slaagt? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.