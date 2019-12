Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Deco M5 Single Pack is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Deco M5 hebben we begin november 2017 voor €111,25 bij Van Gils. De TP-Link Deco is een mesh-systeem waarbij je meerdere los aan te schaffen punten aan elkaar kunt koppelen om het bereik van je wifi-netwerk te vergroten. Een losse node is tevens als ‘gewone’ router te gebruiken. TP-Link belooft op de doos een maximaal bereik van 140 m², maar denk eraan dat dit onder ideale omstandigheden geldt. Voor het instellen en beheren van de Deco M5 ben je afhankelijk van de Android- of iOS-app, hopelijk zijn de apps over 5 jaar nog beschikbaar en up-to-date. We hebben ook een Deco M5-setje in de praktijk uitgeprobeerd.