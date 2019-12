TP-LINK Deco M9 Plus Single Pack (Ver. 1.0)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De TP-Link Deco M9 Plus (V1.0) is de luxe variant van de eerder geteste Deco M5. Hij ondersteunt mesh en is in te zetten als router en als extra wifi-steunpunt. Dit is de losse variant, maar je kunt ook setjes aanschaffen. Hij heeft ongeveer hetzelfde design als de M5, maar is net een slag groter. Als standalone router functioneert de M9 Plus als een dual-band systeem. Naast de netwerkaansluiting die je gebruikt om hem te verbinding met je providermodem beschikt hij maar over 1 lan-aansluiting, waar 4 de standaard is. Maar dat is enkel een probleem als je meer dan 1 apparaat via een fysieke netwerkkabel wilt aansluiten. Het beheer gaat volledig via de Deco app die de Nederlandse taal ondersteunt, maar we vragen ons hoe de Deco M9 in te stellen is wanneer de app niet meer beschikbaar is. Qua prestaties vallen vooral de resultaten op de 2,4 GHz-band op. De Deco M9 Plus hebben we begin juli 2019 gekocht bij Wehkamp voor 129 euro.