De snelheid van de TP-Link TL-WDR3600 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). LET OP! TP-Link is volledig gestopt met het ondersteunen van de TL-WDR3600. Jammer want het is een zeer goed betaalbare dual-band 802.11n-router, die prima prestaties neerzet. De meest recente software is beschikbaar gekomen in mei 2015. Aangezien daarna nog een groot wifi-lek (Krack) is gevonden, vragen we ons sterk af of de router nog veilig is. We adviseren over te stappen op een andere router.