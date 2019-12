Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link TL-WDR4300 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Deze TP-Link-router is niet meer te koop, maar misschien heb je hem nog thuis staan. Dan is het belangrijk om te weten dat de router sinds mei 2015 geen nieuwe software heeft gekregen. Omdat er een groot wifi-lek in 2017 is ontdekt, vragen we ons af deze router hier kwetsbaar voor is.