Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link TL-WDR4900 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Eind 2013 was dit de hoogst gepositioneerde 802.11n-router van TP-Link, met op beide banden 450 Mbps aan bandbreedte wat het een zogenaamde N900 router maakt. De behuizing is dezelfde als bij vrijwel alle andere 2013-modellen van het merk. De prestaties zijn niet bijzonder, maar ook zeker niet slecht. Let op! Mocht je de TP-Link TL-WDR4900 thuis hebben staan. Wees ervan bewust dat de laatste update uitgebracht is in april 2013. Daarom vragen we ons af of deze router kwetsbaar is voor een groot beveiligingslek uit 2017.