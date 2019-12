TP-LINK TL-WR1043ND V2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link TL-WR1043ND is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Wees ervan bewust dat de meest recente update van dit apparaat uit oktober 2015 komt. De kans is dan ook groot dat de router kwetsbaar is voor een beveiligingsprobleem uit 2017 (Krack). De andere versies van dit appraat (V1, V3 en V4) hebben ook verouderde software. Dat is kwalijk voor deze populaire router. De prestaties zijn (zeker voor de prijs) prima, zeker voor de lage prijs, maar dat weegt wat ons betreft niet op tegen het mogelijke beveiligingsprobleem.