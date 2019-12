Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link TL-WR841N is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Dit product lijkt totaal geen ondersteuning te krijgen van de fabrikant, terwijl de router nog volop verkrijgbaar is. In mei 2019 o.a. bij Bol.com, Paradigit en Informatique. Er is al zeker 7 jaar geen nieuwe software te vinden. De kans is dan ook groot dat de router kwetsbaar is voor beveiligingsproblemen. Mocht je de router nog in bezit hebben zorg dan voor een andere. Dit is een budgetrouter van TP-Link. Met dit model zitten we echt aan de onderkant van de routermarkt qua prijs. Ook qua functionaliteit houdt dit niet over. Hij is wel extreem zuinig qua energieverbruik. De app van TP-Link werkt niet in met dit model. We kochten de TL-WR841N op 27 oktober 2014 voor slechts 20 euro bij Bobshop, dat halverwege 2016 failliet ging.