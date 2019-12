Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de TP-Link Touch P5 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De meest recente software-update is uitgekomen in oktober 2015. Daarom vragen we ons sterk af of het apparaat kwetsbaar is voor het grote wifi-lek (Krack) uit 2017. Dat is kwalijk, vooral omdat de router in mei 2019 nog altijd wordt verkocht. Jammer dat de fabrikant de router niet goed lijkt te ondersteunen, want de Touch P5 doet veel goed. Hij is erg makkelijk te installeren door het nuttige aanraakscherm. We kochten de Touch P5 begin november 2015 voor 159 euro bij Paradigit. Eerder hebben we deze unieke router in de praktijk geprobeerd.